«Брюгге» - «Динамо». Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА між переможцем національної першості Бельгії «Брюгге» та віцечемпіонами України футболістами київського «Динамо».

«Брюгге» (Бельгія) - «Динамо» (Київ, Україна)

0:0

25 лютого 2021 року. Брюгге. Стадіон «Ян Брейдель». Початок о 22.00. Температура +9С.

Ласкаво просимо до столиці бельгійської провінції Західна Фландрія на поєдинок у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому зійдуться «Брюгге» та київське «Динамо».

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Стартові склади:

«Брюгге» - .

Головний тренер - Рік Деміл (Бельгія).

«Динамо» - .

Головний тренер - Мірча Луческу (Румунія).

Арбітр - Срджан Йованович (Сербія).

Перший матч минулого тижня на НСК «Олімпійський» в Києві завершився внічию з рахунком 1:1.

Переможець протистояння за сумою двох матчів вийде до 1/8 фіналу Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії розіграшу відбудеться 26 лютого.