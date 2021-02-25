«Брюгге» - «Динамо». Текстова трансляція
Укрінформ
Онлайн-трансляція матчу у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА між переможцем національної першості Бельгії «Брюгге» та віцечемпіонами України футболістами київського «Динамо».
«Брюгге» (Бельгія) - «Динамо» (Київ, Україна)
0:0
25 лютого 2021 року. Брюгге. Стадіон «Ян Брейдель». Початок о 22.00. Температура +9С.
Ласкаво просимо до столиці бельгійської провінції Західна Фландрія на поєдинок у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому зійдуться «Брюгге» та київське «Динамо».
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Стартові склади:
«Брюгге» - .
Головний тренер - Рік Деміл (Бельгія).
«Динамо» - .
Головний тренер - Мірча Луческу (Румунія).
Арбітр - Срджан Йованович (Сербія).
Перший матч минулого тижня на НСК «Олімпійський» в Києві завершився внічию з рахунком 1:1.
Переможець протистояння за сумою двох матчів вийде до 1/8 фіналу Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії розіграшу відбудеться 26 лютого.