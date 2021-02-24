Луческу: стандарти будуть основними і в другому матчі з «Брюгге»

У Бельгії «Динамо» буде відштовхуватися від домашньої нічиєї.

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу розповів про підготовку своєї команди до завтрашнього матчу з «Брюгге», повідомляє Укрінформ.

«Брюгге» я розглядаю як небезпечного суперника, адже якщо гравці, які замінять тих, хто вибув, не компенсують їх в технічному плані, але безумовно матимуть ще більше мотивації, ентузіазму і концентрації. Самовіддача і самопожертва гравців, які хочуть довести свої амбіції на основний склад, як на мене, буде навіть вище, ніж у основних футболістів», - сказав Мірча Луческу.

«Впевненість є, але цього недостатньо. У Києві була рівна гра - ми знали, як потрібно грати з суперником, а суперники розуміли, як протистояти нам. З точки зору тактики поєдинок був абсолютно рівним. У нас виникали проблеми при грі на другому поверсі, при стандартах. Думаю, це буде основним і в завтрашньому матчі. Нам потрібно якомога краще зіграти в цьому компоненті», - додав головний тренер «Динамо».

Завтрашній матч в Бельгії стартує о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, вчора «Динамо» назвало 24 футболістів, які полетіли з командою на матч. Зустріч розсудить сербський арбітр Срджан Йованович.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.