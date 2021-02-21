Букмекери дали прогноз на матчі «Шахтаря» і «Динамо» в Лізі Європи УЄФА

У плей-офф Ліги Європи УЄФА у четвер, 25 лютого, пройдуть поєдинки у відповідь 1/16 фіналу.

Футболісти донецького «Шахтаря» після виїзної перемоги (2:0) на «Блумфілді» в Тель-Авіві прийматимуть чемпіона Ізраїлю «Маккабі» на столичному НСК «Олімпійський», а київське «Динамо», зігравши вдома внічию (1:1), зустрінеться в гостях з бельгійським «Брюгге», передає Укрінформ. Букмекери вважають «Шахтар» фаворитом майбутнього матчу, шанси киян - дещо менші, ніж бельгійців. Відома австрійська букмекерська компанія bwin, зокрема, оцінює успіх «Шахтаря» коефіцієнтом 1,70, нічию - 3,40, перемогу «Маккабі» - 5,25. Шанси «Динамо» обіграти «Брюгге» - 3,25, нічия - 3,20, поразка «біло-синіх» - 2,20. Читайте також: Ліга Європи УЄФА: перші результати 1/16 фіналу Відзначимо, що зустріч «Шахтар» - «Маккабі» розпочнеться о 19.55, поєдинок «Брюгге» - «Динамо» - о 22.00 за київським часом.