Ліга Європи УЄФА: перші результати 1/16 фіналу

У другому за престижністю єврокубковому турнірі футбольних клубів континенту розпочалася вирішальна фаза - плей-офф на вибування.

Як повідомляв Укрінформ, у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА київське "Динамо" на столичному НСК "Олімпійський" зіграло внічию з бельгійським "Брюгге" (1:1), а донецький "Шахтар" у Тель-Авіві обіграв ізраїльський "Маккабі" (2:0).

Результати перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи:

"Вольфсберг" (Австрія) - "Тоттенгэм" (Англія) - 1:4

"Динамо" (Київ, УКРАЇНА) - "Брюгге" (Бельгія) - 1:1

"Реал Сосьєдад" (Іспанія) - "Манчестер Юнайнтед" (Англія) - 0:4

"Бенфіка" (Португалія) - "Арсенал" (Англія) - 1:1

"Црвена Звезда" (Сербія) - "Мілан" (Італія) - 2:2

"Антверпен" (Бельгія) - "Рейнджерс" (Шотландія) - 3:4

"Славія" (Прага, Чехія) - "Лестер" (Англія) - 0:0

"Зальцбург" (Австрія) - "Вільярреал" (Іспанія) - 0:2

"Брага" (Португалія) - "Рома" (Італія) - 0:2

"Краснодар" (Росія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) - 2:3

"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Баєр" (Німеччина) - 4:3

"Мольде" (Норвегія) - "Гоффенгайм" (Німеччина) - 3:3

"Гранада" (Іспанія) - "Наполі" (Італія) - 2:0

"Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Шахтар" (Донецьк, УКРАЇНА) - 0:2

"Лілль" (Франція) - "Аякс" (Голландія) - 1:2

"Олімпіакос" (Греція) - ПСВ "Ейндховен" (Голландія) - 4:2.

Поєдинки у відповідь пройдуть 25 лютого.

Переможці протистоянь за сумою двох матчів отримають путівки до 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.