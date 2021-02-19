Ліга Європи УЄФА: перші результати 1/16 фіналу
Як повідомляв Укрінформ, у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА київське "Динамо" на столичному НСК "Олімпійський" зіграло внічию з бельгійським "Брюгге" (1:1), а донецький "Шахтар" у Тель-Авіві обіграв ізраїльський "Маккабі" (2:0).
Результати перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи:
"Вольфсберг" (Австрія) - "Тоттенгэм" (Англія) - 1:4
"Динамо" (Київ, УКРАЇНА) - "Брюгге" (Бельгія) - 1:1
"Реал Сосьєдад" (Іспанія) - "Манчестер Юнайнтед" (Англія) - 0:4
"Бенфіка" (Португалія) - "Арсенал" (Англія) - 1:1
"Црвена Звезда" (Сербія) - "Мілан" (Італія) - 2:2
"Антверпен" (Бельгія) - "Рейнджерс" (Шотландія) - 3:4
"Славія" (Прага, Чехія) - "Лестер" (Англія) - 0:0
"Зальцбург" (Австрія) - "Вільярреал" (Іспанія) - 0:2
"Брага" (Португалія) - "Рома" (Італія) - 0:2
"Краснодар" (Росія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) - 2:3
"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Баєр" (Німеччина) - 4:3
"Мольде" (Норвегія) - "Гоффенгайм" (Німеччина) - 3:3
"Гранада" (Іспанія) - "Наполі" (Італія) - 2:0
"Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Шахтар" (Донецьк, УКРАЇНА) - 0:2
"Лілль" (Франція) - "Аякс" (Голландія) - 1:2
"Олімпіакос" (Греція) - ПСВ "Ейндховен" (Голландія) - 4:2.
Поєдинки у відповідь пройдуть 25 лютого.
Переможці протистоянь за сумою двох матчів отримають путівки до 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.