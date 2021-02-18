«Динамо» зіграло внічию з «Брюгге» у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА

Футболісти київського "Динамо" обмінялися голами з бельгійським "Брюгге" у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

"Біло-сині" з нічийним рахунком 1:1 зіграли з "Брюгге" у домашньому матчі стадії плей-офф Ліги Європи, повідомляє Укрінформ.

Матч Ліги Європи УЄФА між «Динамо» та «Брюгге» у Києві / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

На столичному НСК «Олімпійський» м'ячі забили: у "Динамо" - Віталій Буяльський, який відзначився на 62-й хвилині, у "Брюгге" - Брендон Мехеле (67).

Поєдинок у відповідь пройде в Бельгії 25 лютого, початок о 22.00.

Переможець протистояння за сумою двох матчів отримає путівку до 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.