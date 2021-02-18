«Динамо» зіграло внічию з «Брюгге» у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА
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Укрінформ
Футболісти київського "Динамо" обмінялися голами з бельгійським "Брюгге" у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.
"Біло-сині" з нічийним рахунком 1:1 зіграли з "Брюгге" у домашньому матчі стадії плей-офф Ліги Європи, повідомляє Укрінформ.Матч Ліги Європи УЄФА між «Динамо» та «Брюгге» у Києві / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ
На столичному НСК «Олімпійський» м'ячі забили: у "Динамо" - Віталій Буяльський, який відзначився на 62-й хвилині, у "Брюгге" - Брендон Мехеле (67).
Поєдинок у відповідь пройде в Бельгії 25 лютого, початок о 22.00.
Переможець протистояння за сумою двох матчів отримає путівку до 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.