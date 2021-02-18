«Динамо» - «Брюгге». Текстова трансляція

Онлайн-трансляція першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА між віцечемпіонами України футболістами київського «Динамо» та переможцем національної першості Бельгії «Брюгге».

«Динамо» (Київ, Україна) - «Брюгге» (Бельгія)

0:0

18 лютого 2021 року. Київ. НСК «Олімпійський». Початок о 17.00. Температура -10С.

Ласкаво просимо до столиці України на перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому зійдуться київське «Динамо» та бельгійський «Брюгге».

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Стартові склади:

«Динамо» - .

Головний тренер - Мірча Луческу (Румунія).

«Брюгге» - .

Головний тренер - Рік Деміл (Бельгія).

Арбітр - Маттіас Гестраніус (Фінляндія).

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«Динамо» і «Брюгге» вже зустрічалися в єврокубках. У третьому відбірковому раунді минулої Ліги чемпіонів бельгійці перемогли із загальним рахунком 4:3. Ганс Ванакен з пенальті приніс «Брюгге» мінімальну перемогу вдома, а в Києві була зафіксована нічия 3:3, причому динамівці тричі вели в рахунку.

Фото: Getty Images.