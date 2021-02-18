«Динамо» - «Брюгге». Текстова трансляція
«Динамо» (Київ, Україна) - «Брюгге» (Бельгія)
0:0
18 лютого 2021 року. Київ. НСК «Олімпійський». Початок о 17.00. Температура -10С.
Ласкаво просимо до столиці України на перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому зійдуться київське «Динамо» та бельгійський «Брюгге».
**********
Стартові склади:
«Динамо» - .
Головний тренер - Мірча Луческу (Румунія).
«Брюгге» - .
Головний тренер - Рік Деміл (Бельгія).
Арбітр - Маттіас Гестраніус (Фінляндія).
************
«Динамо» і «Брюгге» вже зустрічалися в єврокубках. У третьому відбірковому раунді минулої Ліги чемпіонів бельгійці перемогли із загальним рахунком 4:3. Ганс Ванакен з пенальті приніс «Брюгге» мінімальну перемогу вдома, а в Києві була зафіксована нічия 3:3, причому динамівці тричі вели в рахунку.
Фото: Getty Images.