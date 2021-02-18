Матчі Юнацької ліги УЄФА сезону-2020/2021 скасували
Укрінформ
Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив скасувати розіграш Юнацької ліги УЄФА сезону-2020/2021 через пандемію COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА, передає Укрінформ.
Минулого року виконком УЄФА вирішив відкласти старт нинішнього турніру. З того часу організації охорони здоров'я ввели нові карантинні заходи по всій Європі. Обмеження на подорожі, що стосуються команд-учасниць, створюють значні труднощі під час організації матчів. Виконком УЄФА підкреслив, що надалі відкладати старт турніру неможливо, на перше місце необхідно поставити здоров'я та безпеку молодих футболістів.
Таким чином, матчі Юнацької ліги УЄФА за участі київського "Динамо" та донецького "Шахтаря", що мали пройти 2-го та 3 березня проти іспанської "Барселони" та португальського "Порту" відповідно, не відбудуться.
Фото: uefa.com.