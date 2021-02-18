Матчі Юнацької ліги УЄФА сезону-2020/2021 скасували

Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив скасувати розіграш Юнацької ліги УЄФА сезону-2020/2021 через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА, передає Укрінформ.

Минулого року виконком УЄФА вирішив відкласти старт нинішнього турніру. З того часу організації охорони здоров'я ввели нові карантинні заходи по всій Європі. Обмеження на подорожі, що стосуються команд-учасниць, створюють значні труднощі під час організації матчів. Виконком УЄФА підкреслив, що надалі відкладати старт турніру неможливо, на перше місце необхідно поставити здоров'я та безпеку молодих футболістів.

Читайте також: Збірна України розпочала рік на 24 місці рейтингу ФІФА

Таким чином, матчі Юнацької ліги УЄФА за участі київського "Динамо" та донецького "Шахтаря", що мали пройти 2-го та 3 березня проти іспанської "Барселони" та португальського "Порту" відповідно, не відбудуться.

Фото: uefa.com.