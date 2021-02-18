Збірна України - на 24 місці в рейтингу ФІФА

Збірна України - на 24 місці в рейтингу ФІФА

Укрінформ
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала черговий рейтинг національних збірних, в якому Україна посідає 24-те місце.

Порівняно з попереднім рейтингом Україна зберегла позицію й має 1521 бал. Серед представників УЄФА наша національна комнда йде 16-ю, повідомляє пресслужба УАФ.  

Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 посідають такі місця: Нідерланди - 14-е (0), Австрія - 23-тє (0), Північна Македонія - 65-те (0).

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Рейтинг ФІФА на 18.02.2021

1. Бельгія - 1780 балів

2. Франція - 1755

3. Бразилія - 1743

4. Англія - 1670

5. Португалія - 1662

6. Іспанія - 1645

7. Аргентина - 1642

8. Уругвай - 1639

9. Мексика - 1632

10. Італія - 1625

… 24. УКРАЇНА - 1521.

Фото: uaf.ua.

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