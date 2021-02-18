Збірна України - на 24 місці в рейтингу ФІФА
Укрінформ
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала черговий рейтинг національних збірних, в якому Україна посідає 24-те місце.
Порівняно з попереднім рейтингом Україна зберегла позицію й має 1521 бал. Серед представників УЄФА наша національна комнда йде 16-ю, повідомляє пресслужба УАФ.
Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 посідають такі місця: Нідерланди - 14-е (0), Австрія - 23-тє (0), Північна Македонія - 65-те (0).
Рейтинг ФІФА на 18.02.2021
1. Бельгія - 1780 балів
2. Франція - 1755
3. Бразилія - 1743
4. Англія - 1670
5. Португалія - 1662
6. Іспанія - 1645
7. Аргентина - 1642
8. Уругвай - 1639
9. Мексика - 1632
10. Італія - 1625
… 24. УКРАЇНА - 1521.
Фото: uaf.ua.