«Динамо» і «Шахтар» зіграють перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА

«Динамо» і «Шахтар» зіграють перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА

Укрінформ
У другому за престижністю єврокубковому турнірі футбольних клубів континенту в четвер, 18 лютого, розпочинається вирішальна фаза плей-офф - на вибування.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА пройдуть за участю двох українських команд - київського «Динамо» та донецького «Шахтаря», передає Укрінформ.

«Динамо» на столичному НСК «Олімпійський» о 17.00 прийматиме бельгійський «Брюгге». Гру транслюватиме телеканал «Футбол 1».

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«Шахтар» у свою чергу о 22.00 на «Блумфілді» в Тель-Авіві зустрінеться з чемпіоном Ізраїлю «Маккабі» (покаже «Футбол 2»).

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Поєдинки у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА відбудуться 25 лютого.

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