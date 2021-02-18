«Динамо» і «Шахтар» зіграють перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА

У другому за престижністю єврокубковому турнірі футбольних клубів континенту в четвер, 18 лютого, розпочинається вирішальна фаза плей-офф - на вибування.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА пройдуть за участю двох українських команд - київського «Динамо» та донецького «Шахтаря», передає Укрінформ. «Динамо» на столичному НСК «Олімпійський» о 17.00 прийматиме бельгійський «Брюгге». Гру транслюватиме телеканал «Футбол 1». Читайте також: Луческу: «Динамо» - «Брюгге» буде матчем двох рівних суперників «Шахтар» у свою чергу о 22.00 на «Блумфілді» в Тель-Авіві зустрінеться з чемпіоном Ізраїлю «Маккабі» (покаже «Футбол 2»). Читайте також: Каштру: «Шахтарю» потрібно максимально підготуватися Поєдинки у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА відбудуться 25 лютого.