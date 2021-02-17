Луческу: «Динамо» - «Брюгге» буде матчем двох рівних суперників

18 лютого футболісти київського "Динамо" проведуть у столиці України перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА проти бельгійського "Брюгге".

На сьогоднішній пресконференції на навчально-тренувальній базі ФК "Динамо" у Віті-Литовськый головний тренер киян Мірча Луческу зазначив, що завтрашня зустріч - це поєдинок двох рівних суперників, передає Укрінформ.

"Брюгге "- гостроатакувальна команда. З великим досвідом, де футболісти давно грають разом тим самим складом. Фінансування у клубі на рівні, і "Брюгге" з кожним роком купує гравців під свій атакуючий стиль. Завтра ми побачимо матч, напевно, двох рівних суперників. Зустрічаються два лідери своїх національних чемпіонатів. Мені здається, цей поєдинок буде найбільш рівним за силою серед усіх пар на цій стадії. Для нас дуже важливо зберегти рівновагу між атакою і обороною, враховуючи, що суперник грає в дуже агресивній, атакуючій манері. Нам важливо виходити з-під пресингу і використовувати вільні зони за спинами опонентів... Ми добре підготувалися під час збору, провели один матч у чемпіонаті, який додав мені оптимізму. Суперник зіграв багато зустрічей у своєму чемпіонаті. У цьому плані "Брюгге" більш підготовлений, перебуває в доброму ігровому ритмі. Але все вирішиться на полі", - заявив Луческу.

Поєдинок пройде в четвер на НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 17.00. У прямому ефірі зустріч транслюватиме телеканал "Футбол 1".

Фрир: dynamo.kiev.ua.