В Україні дозволили присутність 50% глядачів на спортивних матчах з 18 лютого

Кабінет Міністрів дозволив присутність 50% глядачів на спортивних матчах з 18 лютого.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на засіданні уряду.

"Постанова (щодо запровадження адаптивного карантину – ред.) набирає чинності з 24 лютого 2021 року, крім абзацу 10 пункту 4, пункту 2, змін, затверджених цією постановою. Ці пункти стосуються матчів командних ігрових видів спорту, професійних спортивних клубів, з глядачами не більш як 50%. Цей пункт набирає чинності з 18 лютого 2021 року", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін вирішив повернути з 24 лютого адаптивний карантин і знову поділити Україну на зони. При цьому карантин діятиме щонайменше до 30 квітня.

Тим часом на головній спортивній арені України - НСК "Олімпійський" - 18 лютого заплановано перший матч 1/16 фіналу футбольної Ліги Європи "Динамо" (Київ) - "Брюгге" (Бельгія).