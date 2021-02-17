Як працюватимуть заклади освіти на адаптивному карантині - роз'яснення МОН

У разі встановлення в регіоні «червоного» рівня епідемічної небезпеки дитсадки, спецзаклади освіти та початкова школа працюватимуть у звичному режимі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

«Із 22 лютого на всій території України встановлюється "жовтий" рівень, відповідно до якого забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти в разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти та персоналу закладу освіти. Також заборонено проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі здобувачів освіти з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів)», – зазначив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Він уточнив, що «червоний» рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров’я.

«У разі встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки продовжуватимуть роботу дитсадки та спеціальні заклади освіти, учні 1-4 класів навчатимуться у звичному режимі. Для всіх інших здобувачів освіти запроваджуватиметься дистанційне навчання. Моя позиція щодо очного навчання учнів початкової школи залишається незмінною. І я дякую колегам, які врахували та підтримали пропозиції не лише МОН, а й батьків та освітян», – зазначив Шкарлет.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів подовжив карантинні обмеження до 30 квітня, запровадивши адаптивний карантин.