Шкарлет розповів, як освітні заклади «зустріли» пандемію

Заклади вищої освіти краще адаптувалися до роботи в умовах пандемії, найбільший шок через обмеження був для дитячих садків та початкової школи.

Про це міністр освіти та науки Сергій Шкарлет сказав в інтерв’ю виданню "Новое время", яке транслювалося у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Освіта України ніяким чином не відставала від світових тенденцій захисту освітнього процесу своїх рішення. Звичайно, перший підсумок, перший місяць-півтора (обмежень у зв’язку з пандемією - ред.) це був загальний світовий шок. Не для всіх, вища освіта найбільше адаптувалася… Тобто закладам вищої освіти було найпростіше організувати змішану форму навчання, цілком дистанційне навчання. Найбільший перший шок був - дитячі садки і 1-4 класи. По-перше - це вік учнів, концентрація уваги, специфіка навчального процесу, занять, і саме ці категорії учнів є самими вразливими”, - зазначив Шкарлет.

За його словами, 5-9 класи, а також 10-11 класи краще адаптувалися до процесу дистанційного чи змішаного навчання, але і тут потрібно було забезпечити певні методики, засоби навчання, підготовку вчителя.

Не останню роль, за словами Шкарлета, відіграла і забезпеченість інтернетом при організації такого навчання, доступ до відповідних онлайн-платформ, за допомогою яких відбував навчальний процес.

"Міністерство підсилило роботу щодо забезпечення інтернетом шкіл. У нас залишилося 59, які на сьогодні не мають інтернет-зв'язку. Всі інші, принаймні у доступній якості освітнього процесу, ми все-таки забезпечили", - сказав Шкарлет.

Також він нагадав, що у квітні 2020 року стартували телевізійні уроки Всеукраїнської школи онлайн.

Втім, він зауважив, що дистанційну освіту на сьогодні МОН розглядає не як панацею, а як додаток до основної освіти.

"Міністерство у своїх прагненнях і обговореннях з Міністерством охорони здоров'я наполягало на тому, щоб максимально забезпечити участь учнів і студентів у повноформатному освітньому процесі, дистанційну форму та змішану використовувати виключно як додаток", - сказав Шкарлет.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 11 лютого лабораторно підтверджено 1 258 094 випадки COVID-19, з них за добу – 5 039.