Шкарлет: Майже 70% дітей готові залишитися на дистанційному навчанні, батьки – проти

До 70% дітей готові залишитися на дистанційному навчанні, до 60% батьків висловилися проти такого формату.

Як передає Укрінформ, про це на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді” сказав міністр освіти Сергій Шкарлет.

"Державна служба якості освіти проводила, не тільки у квітні, а і в червні, і в жовтні, і в грудні зрізи знань щодо якості освіти, і зрізи щодо взагалі анкетування батьків, дітей, учнів, стану освіти. Якщо 80% було категорично проти дистанційної освіти у квітні, то десь приблизно у грудні їх було лише 54-55%. Але при анкетуванні у грудні виявилося, що 65-70% дітей взагалі готові залишитись на дистанційній формі навчання, але при цьому 55-60% батьків категорично проти дистанційної форми навчання", - сказав Шкарлет.

Він додав, що саме через те, що дистанційне навчання було великим навантаженням для початкової школи і діти цього віку потребують найбільше потребують соціалізації, 1-4 класи, які є тією категорією, що найменше хворіє на COVID-19, були залишені на очному навчанні.