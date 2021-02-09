Навчання у старших класах: Міносвіти працює над змінами у закон

Міністерство освіти і науки спільно з Комітетом Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій працює над змінами в закон про повну загальну середню освіту, які розширять повноваження місцевих органів влади при створенні мережі ліцеїв.

Про це на форумі “Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями” сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає кореспондент Укрінформу.

Таким чином, за словами міністра, кожен учень середньої школи, який виявить бажання продовжити навчання в старшій школі, матиме змогу це зробити.

"Одним із важливих завдань є формування спроможної освітньої системи та ефективної мережі закладів середньої освіти в територіальних громадах. Сьогодні дуже важливим є питання щодо хвилювання освітян, батьків та самих учнів щодо навчання в старшій школі. Принагідно ще раз наголошую, що кожна дитина, яка виявить бажання навчатися в 10,11 і 12 класі, буде мати таку змогу. В законі України про повну загальну середню освіту є, на жаль, певні положення, норми, які потребують доопрацювання. Разом з профільним комітетом ВР працюємо в цьому напрямі. І вже напрацьовані зміни до закону, що передбачають скасування обмежень повноважень сільських, селищних рад незалежно від чисельності населення тергромад, зокрема, плануємо розширити права засновників закладів освіти при створенні мережі ліцеїв”, - сказав Шкарлет.

Він також поінформував, що МОН спільно з Національною академією педагогічних наук працює над створенням старшої профільної школи та розробленням змісту профільної освіти та підвищенням кваліфікації вчителів.

Як повідомлялося, реформа Нова українська школа розпочалася у 2018/2019 навчальному році з початкової освіти. Цьому у 2017/2018 навчальному році передувало пілотування нового Державного стандарту початкової загальної освіти у 100 школах по всій Україні.

Згідно з концепцією реформи Нова українська школа, початок роботи базової школи (5-9 класи) за новими освітніми стандартами на компетентісній основі передбачено на 2022 рік.

Початок роботи профільної (старшої) школи (10, 11, 12 класи) за новими освітніми стандартами на компетентісній основі - не пізніше 2027 року.