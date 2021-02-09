Міносвіти цьогоріч запускає «пілот» НУШ на рівні базової середньої освіти

У 2021 році розпочнеться пілотування наступного рівня реформи Нової української школи — базової середньої освіти (5-9 класи).

Про це на партнерському форумі “Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями” сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає Укрінформ.

“Ключовим завдання 2021 року є продовження реформи Нової української школи. В цьому році ми розпочинаємо пілотування реформи НУШ на наступному рівні — базової середньої освіти”, - сказав Шкарлет.

Він нагадав, що у вересні 2020 року затверджено стандарт базової середньої освіти, на основі якого розроблено типову освітню програму та розпочато розроблення модельних навчальних програм.

Окрім цього, в серпні 2020 року було ухвалено концепцію розвитку STEM освіти, реалізація якої передбачено до 2027 року на всіх ланках освіти.

Як повідомлялося, реформа Нова українська школа розпочалася у 2018/2019 навчальному році, з початкової освіти. Цьому у 2017/2018 навчальному році передувало пілотування нового Державного стандарту початкової загальної освіти у 100 школах по всій Україні.

Згідно з концепцією реформи Нова українська школа, початок роботи базової школи (5-9 класи) за новими освітніми стандартами на компетентісній основі передбачено на 2022 рік.

Читайте також: Міносвіти дало рекомендації для пілотних четвертих класів НУШ

Початок роботи профільної (старшої) школи (10, 11, 12 класи) за новими освітніми стандартами на компетентісній основі - не пізніше 2027 року.