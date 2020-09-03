Міносвіти дало рекомендації для пілотних четвертих класів НУШ

Міністерство освіти та науки оприлюднило методичні рекомендації щодо організації навчального процесу в пілотних 4-их класах Нової української школи (НУШ).

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МОН.

"У 4-х пілотних класах, що є учасниками Всеукраїнського експерименту за темою “Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної середньої освіти”, вчителі самостійно планують освітній процес та оцінювання учнів, а також проводитимуть ДПА для учнів, яких навчали", - інформують у МОН.

Зокрема, вчителі можуть планувати освітній процес в довільній формі на основі модельних програм, які окреслюють зміст навчальних предметів.

Також у 4-му пілотному класі застосовується формувальне та підсумкове оцінювання.

Формувальне оцінювання, зокрема, передбачає спостереження вчителя за навчальною та іншою діяльністю учнів; аналіз учнівських робіт, навчальних досягнень учнів, самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів; оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками; прийоми зворотного зв’язку щодо сприйняття та розуміння учнями навчального матеріалу.

Підсумкове ж оцінювання – тематичне, семестрове і річне – здійснюється за рівневою шкалою за допомогою діагностичних робіт, які можуть бути усними чи письмовими, у формі тестів, практичної роботи тощо.

Читайте також: До київських шкіл пішли 30 тисяч першачків

Наприкінці навчання у 4-му класі учні складатимуть Державну підсумкову атестацію (ДПА). Обов'язковими будуть атестація з української мови і математики. Після завершення навчання та на підставі результатів річного оцінювання і ДПА учні отримують свідоцтво про початкову освіту.

Водночас у МОН зазначили, що ДПА в 4-му пілотному класі НУШ є інструментом моніторингу якості освіти, тому її результати не можуть обмежувати право дитини переходити до 5-го класу. Результати ДПА також не можна використовувати для ранжування і відбору в різнорівневі класи гімназій.

Як повідомлялося, раніше МОН оприлюднило алгоритм дій у разі виявлення в учня або працівника навчального закладу ознак гострого респіраторного захворювання.