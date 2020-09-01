До київських шкіл пішли 30 тисяч першачків

У Києві сьогодні за парти сіли понад 30 тисяч першокласників, які навчатимуться за програмою Нової української школи (НУШ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Для створення освітнього простору НУШ придбано одномісні парти, сучасні меблі, комп’ютерну техніку з мультимедійним контентом, дидактичні матеріали, проведено ремонт класних кімнат, на що з бюджету столиці передбачили 276,7 млн грн. До нового навчального року відремонтовано кожен третій кабінет для першокласників", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, загалом у столиці на підготовку до нового навчального року виділено понад 3 мільярди гривень.

«У кожній 13-ій школі ми відремонтували фасад; провели капітальний ремонт інженерних мереж у кожному 9-му закладі загальної середньої освіти; у кожній 8-ій школі – замінили вікна на енергозберігаючі», – розповів в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він додав, що новий 2020-2021 навчальний рік для 429 закладів загальної середньої освіти (понад 310 тисяч учнів) розпочинається в особливих умовах із дотриманням протиепідемічних правил. Майже на 28 мільйонів гривень закуплено дезінфікуючі та мийні засоби для проведення санітарно-гігієнічної обробки приміщень і щоденного прибирання, засоби індивідуального захисту, безконтактні термометри, паперові рушники тощо.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочато новий навчальний рік.

Фото: Юлія Овсяннікова