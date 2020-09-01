До київських шкіл пішли 30 тисяч першачків
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Для створення освітнього простору НУШ придбано одномісні парти, сучасні меблі, комп’ютерну техніку з мультимедійним контентом, дидактичні матеріали, проведено ремонт класних кімнат, на що з бюджету столиці передбачили 276,7 млн грн. До нового навчального року відремонтовано кожен третій кабінет для першокласників", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, загалом у столиці на підготовку до нового навчального року виділено понад 3 мільярди гривень.
«У кожній 13-ій школі ми відремонтували фасад; провели капітальний ремонт інженерних мереж у кожному 9-му закладі загальної середньої освіти; у кожній 8-ій школі – замінили вікна на енергозберігаючі», – розповів в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.
Він додав, що новий 2020-2021 навчальний рік для 429 закладів загальної середньої освіти (понад 310 тисяч учнів) розпочинається в особливих умовах із дотриманням протиепідемічних правил. Майже на 28 мільйонів гривень закуплено дезінфікуючі та мийні засоби для проведення санітарно-гігієнічної обробки приміщень і щоденного прибирання, засоби індивідуального захисту, безконтактні термометри, паперові рушники тощо.
Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочато новий навчальний рік.
Фото: Юлія Овсяннікова