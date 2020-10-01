Новий держстандарт базової освіти є продовженням реформи НУШ - Міносвіти

Державний стандарт базової середньої освіти, який був затверджений Кабінетом міністрів, створює умови для продовження реформи «Нова українська школа» у 5-9 класах з 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

«Документ визначає структуру та зміст базової середньої освіти і передбачає запровадження низки інноваційних підходів, зокрема – під час оцінювання результатів та організації освітнього процесу. Стандарт базової освіти тісно пов'язаний зі Стандартом початкової освіти, оскільки продовжує ідею компетентнісного підходу та інших реформаторських засад», – зазначив т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

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Зокрема, у документі визначено ключові компетентності, якими мають оволодіти школярі по закінченню кожного з двох циклів – адаптаційного (5-6 класи) і базового предметного навчання (7-9 класи), та наскрізні вміння.

Перелік основних компетентностей:

1. вільне володіння державною мовою,

2. здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами,

3. математична компетентність,

4. компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій,

5. інноваційність,

6. екологічна компетентність,

7. інформаційно-комунікаційна компетентність,

8. навчання впродовж життя,

9. громадянські та соціальні компетентності,

10. культурна компетентність,

11. підприємливість і фінансова грамотність.

Також Стандарт стане основою для розроблення типової освітньої програми для базової школи, яка складатиметься з варіантів типових навчальних планів та каталогів модельних навчальних програм, а також інших освітніх програм згідно з вимогами Закону «Про повну загальну середню освіту».

Державний стандарт також містить орієнтири для оцінювання навчальних досягнень та підходи до державної підсумкової атестації.

У документі немає поділу на предмети, натомість є освітні галузі – це означає, що розробники освітніх та навчальних програм зможуть як втілювати певну навчальну галузь через окремий предмет, так і комбінувати їх для інтеграції.

Стандарт визначає вимоги до результатів навчання за 9-ма освітніми галузями: мовно-літературною, математичною, природничою, технологічною, інформатичною, соціальною і здоров’язбережувальною, громадянською та історичною, мистецькою, фізичною культурою.

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Стандарт базової освіти дозволить реалізовувати у школах ці освітні галузі різними шляхами – через навчальні предмети або інтегровані курси, а також гнучко розподіляти навчальний час для їхнього опанування.

Після затвердження Державного стандарту базової освіти стартує робота зі створення типової освітньої програми та модельних навчальних програм, відбудеться їх експертиза і затвердження. Паралельно відбуватиметься розробка системи оцінювання компетентностей, здобутих на рівні базової середньої освіти.

З вересня 2021 року розпочнеться пілотування навчально-методичних матеріалів у 5-х пілотних класах Нової української школи. Також на 2021-2022 роки заплановано провести відповідне підвищення кваліфікації педагогів.