У Селидовому за 45 мільйонів оновили стадіон

На Донеччині в межах програми «Велике будівництво» завершили реконструкцію стадіону «Шахтар» дитячо-юнацької спортивної школи міста Селидове.

Як передає Укрінформ, з обсягом виконаних робіт ознайомилися заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін, Селидівський міський голова Віктор Ремізов і начальник управління фізичної культури та спорту ОДА Володимир Мицик, повідомляється на сайті облдержадміністрації.

Зазначається, що за мету реконструкції стадіону було поставлено створення сучасних комфортних умов для спортивних занять населення всіх вікових категорій, а також проведення змагань різних рівнів у якісно новому форматі. Задля цього в межах проєкту облаштували бігові доріжки з сучасним гумовим покриттям, майданчик з тренажерним обладнанням, а на місці трибун, які фізично та морально застаріли, встановили ступеневу металоконструкцію, що дозволить розмістити 1693-х глядачів.

В адміністративній будівлі, яку споруджено ще пів століття тому, зробили накриття даху металочерепицею, оновили фасад, внутрішні та зовнішні інженерні мережі, замінили вікна на металопластикові, відремонтували внутрішні приміщення, де розташовуватимуться роздягальні, душові та робочі кабінети.

Щоб забезпечити комфортне перебування відвідувачів стадіону, облаштували під’їзні шляхи, місця для паркування автотранспорту, встановили зовнішнє освітлення, збудували два вуличних туалети з цегли, зробили благоустрій території. Об’єкт обладнали елементами доступності для маломобільних груп населення.

Загальна кошторисна вартість проєкту склала 45,2 млн грн, роботи фінансувалися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, обласного та міського бюджетів. Підрядником виступив ТОВ «АЛЬЯНСБУД», замовник робіт – відділ сім'ї, молоді та спорту Селидівської міської ради.

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В ОДА нагадали, що до переліку об’єктів Донецької області в межах національного проєкту «Велике будівництво» потрапило 5 стадіонів. Першими завершили роботи в Краматорську: 14 травня було відкрито крите футбольне поле зі штучним покриттям у міському парку культури та відпочинку «Сад Бернацького», а 24 вересня отримано сертифікат про готовність до експлуатації спортивно-оздоровчого комплексу по вулиці Парковій. Окрім Краматорська, новий стадіон невдовзі відкриють у місті Волноваха, також у Слов’янську завершуються роботи з реконструкції стадіону імені Юрія Скиданова.

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua