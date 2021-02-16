«Школа в умовах пандемії»: Міносвіти розробило інтерактивний порадник

Міносвіти і науки спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за участі міжнародних партнерів із Центру SeeD розробили інтерактивний порадник «Школа в умовах пандемії» для керівників і колективів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МОН.

«Цей онлайн-інструмент допоможе керівникам і педагогам оцінити готовність закладу до вирішення викликів, пов’язаних із COVID-19. Рекомендації, поради та ідеї, включені до Порадника, допоможуть закладам ефективно забезпечити неперервну якісну та інклюзивну освіту в умовах кризи, піклуючись про безпеку, фізичне та емоційне здоров’я учнів», – сказав заступник міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький.

Зазначається, що порадник створено міжнародними експертами з урахуванням вже існуючих вітчизняних рекомендацій та з використанням матеріалів ЮНІСЕФ, ВООЗ та інших міжнародних організацій. Під час розробки також враховано інформацію, яку надавали заклади освіти в межах попередніх опитувань, які проводилися МОН.

«Глобальна пандемія загострила проблеми, пов’язані з соціальною нерівністю, а відтак ускладнила доступ до якісних освітніх послуг для найуразливіших категорій дітей в усьому світі. Тому під час розроблення порадника особливої уваги надано питанням створення безпечного освітнього середовища та забезпечення справедливого доступу до якісної інклюзивної освіти для кожної дитини», – сказала Голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Лотта Сильвандер.

Як повідомляється, порадник також передбачає тематичне опитування керівників і педагогів щодо роботи закладів в умовах пандемії. Відповіді на запитання анкети допоможуть з’ясувати наявні потреби закладів, ефективно планувати підтримку, удосконалювати державну політику щодо реагування на виклики пандемії та мінімізувати її негативний вплив на освітній процес.

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Розробники порадника радять залучити до роботи з ним колег, зокрема, заступників директора, шкільних психологів, соціальних педагогів та вчителів. Так педагогічний колектив зможе надати додаткову інформацію та цінний зворотний зв’язок.

Порадник в інтерактивному форматі доступний за посиланням.

Як повідомлялося, Міністерство освіти й науки в межах реалізації ініціативи Президента щодо сприяння молоді з тимчасово окупованих територій України при вступі до закладів вищої освіти запроваджує пілотний проєкт безоплатних підготовчих курсів для дітей з окупованих територій.