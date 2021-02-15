МОН запускає підготовчі курси для абітурієнтів із окупованих територій

Міністерство освіти й науки в межах реалізації ініціативи Президента щодо сприяння молоді з тимчасово окупованих територій України при вступі до закладів вищої освіти запроваджує пілотний проєкт безоплатних підготовчих курсів для дітей з окупованих територій.

Як передає Укрінформ про це в Телеграмі повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

"Ми прагнемо залучити якомога більше дітей, які завершили навчання в закладах загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території після квітня 2014 року, до навчання в Україні. Пілотний проєкт діятиме протягом 2021-2022 років у дев’яти закладах вищої освіти. У цих ЗВО розташовані освітні центри «Донбас-Україна» і «Крим-Україна», які допомагатимуть вступникам з ТОТ подавати необхідні документи для навчання на підготовчих курсах", - написав Шкарлет.

Читайте також: В Міносвіти назвали найпопулярніші напрямки у ВНЗ серед абітурієнтів з окупованих територій

За даними міністра, набір на курси вже розпочався, навчання відбуватиметься за очною, змішаною або дистанційною формами.

Заклади вищої освіти мають сприяти на період навчання забезпеченню слухачів підготовчих курсів місцями в гуртожитку, зазначив Шкарлет.

Читайте також: До українських університетів вступили понад дві тисячі вступників з окупованого Донбасу та Криму

Проконсультуватися можна і за телефоном Урядової гарячої лінії 0 800 504 425.