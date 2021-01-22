В Міносвіти назвали найпопулярніші напрямки у ВНЗ серед абітурієнтів з окупованих територій

У 2020 році найбільшим попитом в абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей користувалися такі спеціальності як медицина, право та комп'ютерні науки.

Про це заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко повідомив під час онлайн-конференції на тему "Вступна кампанія для молоді з ТОТ: підсумки 2020, початок 2021", передає кореспондент Укрінформу.

"Найбільшим попитом в абітурієнтів з тимчасово окупованих територій користувалися такі спеціалізації: медицина, право, комп'ютерні науки, менеджмент та економіка", - сказав Вітренко.

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За його словами, рекордсменом за кількістю дітей з тимчасово окупованих територій Донбасу є Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, куди вступили 180 осіб. На другому місці — Харківський політехнічний інститут - 141 особа, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка - 118 осіб, Маріупольський державний університет - 93 особи.

За його словами, в абітурієнтів з тимчасово окупованого Криму найбільшою популярністю користуються Таврійський національний університет, Київський національно-економічний університет імені Вадима Гетьмана, Львівська політехніка і Національний університет Богомольця.

Вітренко додав, що для кримчан найбільш привабливими спеціалізаціями були менеджмент, інженерія програмного забезпечення, медицина, право та економіка.

"Ми вважаємо, що ті діти, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, це наш золотий фонд, і ми зробимо усе можливе для того, щоб ці діти навчалися в Україні, щоб вони ставали нашими агентами змін на тих тимчасово окупованих територіях", - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році жителі тимчасово окупованих територій і Криму мали змогу вступити за спрощеною процедурою до 166 університетів підпорядкування Міністерства освіти та науки, 12 університетів Міністерства охорони здоров’я, 14 - Міністерства культури та інформаційної політики та трьох вишів структури МВС.