Замість «червоних дипломів»: у МОН кажуть, що виші можуть видавати додатки з відзнаками

Заклади вищої освіти можуть вказувати інформацію про особливі досягнення випускників в додатку до диплома, а також самі встановлювати вимоги до присудження відзнаки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

«Інформацію про особливі досягнення випускника заклад вищої освіти може зазначати в додатку до диплома європейського зразка в шостому розділі «Додаткова інформація». Вимоги до присудження відзнаки також визначають ЗВО самостійно», - йдеться у повідомленні.

У МОН нагадали, що законом «Про вищу освіту» встановлено такі види документів про вищу освіту (наукові ступені) за відповідними ступенями: диплом молодшого бакалавра; диплом бакалавра; диплом магістра; диплом доктора філософії/доктора мистецтва; диплом доктора наук.

Перелік обов’язкової інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені), затверджено Постановою КМУ «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)».

В МОН додали, що спільно з Міністерством юстиції України опрацьовують наказ МОН від 29.12.2020 № 1571 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки». Чинним цей документ стане після реєстрації в Мін’юсті та опублікування у виданні «Офіційний вісник України».

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Як повідомлялося раніше МОН поінформувало про затвердження форм документів про вищу освіту. Також в ЗМІ поширилася інформація про те, що відтепер не буде «червоних» дипломів.