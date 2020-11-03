Міносвіти продовжило строки зарахування іноземців до вишів

У зв’язку з карантинними обмеженнями Міністерство освіти і науки (МОН) продовжило строки зарахування іноземців до закладів вищої освіти у 2020/2021 навчальному році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті міністерства.

“У зв’язку з карантинними обмеженнями та епідеміологічною ситуацією продовжено строки зарахування іноземців до закладів вищої освіти України у 2020/2021 навчальному році двічі на рік: до 15 грудня 2020 року та 15 квітня 2021 року. Також надається можливість для іноземців навчатися за дистанційною формою, за винятком спеціальностей галузі знань «22. Охорона здоров’я», - йдеться в повідомленні.

У МОН зазначають, що про це вказано у наказі МОН, зареєстрованому в Мін’юсті 28 жовтня 2020 року, яким затверджено відповідні зміни до Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства.

Повідомляється, що наказ МОН опубліковано в «Офіційному віснику України» 30 жовтня 2020 року.

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У відомстві нагадують, що уряд скасував обмеження щодо здобуття вищої освіти, зокрема, за кошти державного та місцевого бюджетів іноземцями та особами без громадянства.

Як повідомлялось, у МОН обговорюють запровадження єдиної міжвідомчої електронної платформи щодо набору іноземних студентів до закладів вищої освіти України.