Підготовчі курси при вишах: для абітурієнтів з ТОТ готують пілотний проєкт

Міністерство освіти та науки планує запустити пілотний проєкт для осіб з тимчасово окупованих територій та територій населених пунктів на лінії зіткнення з безоплатного навчання на підготовчих курсах закладів вищої освіти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

«Наразі пілотний проєкт перебуває на стадії обговорення та опрацювання. За результатами його впровадження буде підготовлено нормативно-правовий акт, що деталізуватиме та встановлюватиме окремий порядок призначення й виплати соціальних стипендій слухачам спеціальних підготовчих курсів», – зауважив заступник міністра освіти й науки України Андрій Вітренко.

Передбачається, що особи з тимчасово окупованих територій Донбасу та АР Крим та територій населених пунктів на лінії зіткнення зможуть за бажанням разово скористатися правом на безоплатне навчання зі стипендіальним забезпеченням на підготовчих курсах закладів вищої освіти тривалістю до одного року з наступним вступом до закладів вищої освіти як внутрішньо переміщені особи.

Наразі робоча група МОН працює над розробленням нормативно-правового акта щодо запровадження із січня 2021 року такого пілотного проєкту. Також будуть визначені заклади вищої освіти, на базі яких реалізуватиметься проєкт.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство освіти і науки оприлюднило наказ про затвердження умов прийому до вишів на наступний рік.