Безкоштовна вища освіта для дітей медиків, які померли від COVID-19: в ОП готують законопроєкт

Президент Володимир Зеленський доручив гарантувати можливість дітям медичних працівників, які загинули внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби, здобути вищу освіту за державний кошт.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Президента, за дорученням глави держави вже готується законопроєкт, згідно з яким такі діти отримають розширені права пільгового вступу до закладів вищої освіти.

"Передбачається, що діти медиків, у яких загинули один або обоє батьків, користуватимуться пільговими правилами вступу нарівні з абітурієнтами, один з батьків яких поліг у зоні проведення АТО/ООС або помер внаслідок хвороби чи каліцтва, отриманих під час бойових дій на Донбасі. Такі абітурієнти матимуть декілька механізмів для отримання вищої освіти державним коштом", - йдеться у повідомленні.

У цьому контексті в ОП нагадали історію 13-річного Антона Степченка з Таращі, що на Київщині. Його батько Валентин працював лікарем-анестезіологом у таращанській лікарні, а мати Галина була медсестрою в одній з амбулаторій міста. Вони захворіли на COVID-19 та померли від ускладнень майже одночасно в середині жовтня. Їхній син також захворів на коронавірус і перебував у лікарні. Хлопчика взяла під опіку рідна тітка.

З метою пришвидшення виплати матеріальної допомоги Антону ситуацію взяв під особистий контроль керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, поінформували в ОП.

Читайте також: До українських університетів вступили понад дві тисячі вступників з окупованого Донбасу та Криму

Вже 30 жовтня на рахунки для Антона надійшли страхові виплати відповідно до Закону «Про захист населення від інфекційних хвороб». Наразі переказано допомогу в розмірі 2 млн 364 тис. грн. Також найближчим часом надійде 439 тис. грн одноразової страхової виплати згідно із Законом «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». А з 2 листопада Антону Степченку призначено щомісячну страхову виплату в розмірі 16 тис. грн. Окрім того, Антон як сирота має право на низку пільг, зокрема на щорічне безоплатне оздоровлення, забезпечення шкільною та спортивною формами, обідами на період навчання, безкоштовне відвідування кінотеатрів, музеїв, спортивних комплексів, на проїзд у міському громадському транспорті, вступ до закладів вищої освіти різних рівнів акредитації на пільгових умовах тощо.

В Офісі Президента також нагадали, що з метою посилення захисту дітей-сиріт нещодавно було ухвалено закон, згідно з яким соціальна допомога для таких дітей збільшується з двох до двох з половиною прожиткових мінімумів доходів громадян.