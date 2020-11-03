До українських університетів вступили понад дві тисячі вступників з окупованого Донбасу та Криму

До українських університетів через освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" вступили 2 026 вступників із тимчасово окупованого Донбасу та Криму.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

"За 5 років кількість вступників, які вступили до ЗВО через ці центри, лише зростала. У 2016 році через освітні центри "Крим-Україна" вступили 153 особи, у 2020 році — 397 осіб. Через освітні центри "Донбас-Україна" кількість осіб, які вступили на навчання до українських ЗВО, зросла майже вдвічі: у 2016 році кількість вступників склала 855 осіб, у 2020 -му — 1 629 осіб”, - сказав Вітренко.

За даними МОН, абітурієнти з тимчасово окупованих територій Донбасу, які вступали через освітні центри "Донбас-Україна", найчастіше обирали наступні заклади: Східноукраїнський національний університет імені Даля — вступили 180 осіб, Харківський політехнічний інститут — 141 особа, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка - 118 осіб, Маріупольський державний університет - 93 особи, Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету - 92 особи.

При цьому найбільш привабливими для вступників на бюджетну форму навчання були: медицина - 70 осіб, право - 68 осіб, комп'ютерні науки - 63 особи, менеджмент - 58 осіб, економіка - 51 особа.

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Серед вступників через освітні центри "Крим-Україна" найбільш популярними стали Таврійський національний університет імені Вернадського - 64 особи, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана - 34 особи, НМУ імені Богомольця - 20 осіб, Херсонська державна морська академія - 18 осіб, Київський Національний університет ім. Шевченка - 16 осіб.

Найбільш привабливими спеціальностями для абітурієнтів були менеджмент - 22 особи, інженерія програмного забезпечення - 21 особа, медицина - 21 особа, право - 20 осіб, економіка - 18 осіб

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році жителі тимчасово окупованих територій та Криму мали змогу вступити за спрощеною процедурою до 166 університетів підпорядкування Міністерства освіти та науки, 12 університетів Міністерства охорони здоров’я, 14 — Міністерства культури та інформаційної політики та 3 вишів структури МВС.