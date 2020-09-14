На бюджет до магістратури зарахували понад 35 тисяч вступників

На бюджетну форму навчання до магістратури на базі бакалаврату зараховано понад 35 тисяч вступників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"11 вересня 2020 року о 18:00 завершилось зарахування на бюджет до магістратури на базі бакалавра до закладів вищої освіти у сфері управління МОН. Таких вступників – 35 тис. 837", - йдеться у повідомленні.

Найбільша кількість вступників-магістрів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка – 1 тис. 472. У десятку лідерів серед університетів увійшли заклади таких міст як Київ, Львів, Харків, Запоріжжя та Тернопіль:

1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 1472;

2. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” – 1335;

3. Національний університет “Львівська політехніка” – 1083;

4. Львівський національний університет імені Івана Франка – 1038;

5. Національний університет біоресурсів і природокористування України – 923;

6. Національний авіаційний університет – 918;

7. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” – 881;

8. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – 617;

9. Тернопільський національний економічний університет – 563;

10. Національний університет “Запорізька політехніка” – 559.

У лідерах спеціальностей за кількістю зарахованих на бюджет “Середня освіта”, “Комп’ютерні науки” та “Електроенергетика”:

1. 014 Середня освіта – 4066;

2. 122 Комп'ютерні науки – 1691;

3. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 1266;

4. 035 Філологія – 1151;

5. 192 Будівництво та цивільна інженерія – 1045;

6. 123 Комп’ютерна інженерія – 1007;

7. 081 Право – 1006;

8. 201 Агрономія – 930;

9. 051 Економіка – 896;

10. 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – 864.

У Міністерстві освіти та науки нагадали , що 19 вересня відбудеться спеціально організована сесія ЄВІ, що проводиться за рахунок коштів фізичних осіб для вступників, які зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ, але бажають повторно скласти ЄВІ (включаючи тих, хто не склав ЄВІ); або не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ.

Пункти тестування для проведення спеціально організованої сесії ЄВІ створені в усіх обласних центрах (окрім м. Донецьк і м. Луганськ), а також у м. Сєвєродонецьк і м. Слов’янськ. Кількість зареєстрованих на спецсесію 8096 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, на бюджетну форму навчання на бакалавра та молодшого бакалавра за результатами вступної кампанії до університетів зараховано майже 52 тис. вступників.