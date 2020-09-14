На бюджет до магістратури зарахували понад 35 тисяч вступників
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.
"11 вересня 2020 року о 18:00 завершилось зарахування на бюджет до магістратури на базі бакалавра до закладів вищої освіти у сфері управління МОН. Таких вступників – 35 тис. 837", - йдеться у повідомленні.
Найбільша кількість вступників-магістрів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка – 1 тис. 472. У десятку лідерів серед університетів увійшли заклади таких міст як Київ, Львів, Харків, Запоріжжя та Тернопіль:
1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 1472;
2. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” – 1335;
3. Національний університет “Львівська політехніка” – 1083;
4. Львівський національний університет імені Івана Франка – 1038;
5. Національний університет біоресурсів і природокористування України – 923;
6. Національний авіаційний університет – 918;
7. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” – 881;
8. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – 617;
9. Тернопільський національний економічний університет – 563;
10. Національний університет “Запорізька політехніка” – 559.
У лідерах спеціальностей за кількістю зарахованих на бюджет “Середня освіта”, “Комп’ютерні науки” та “Електроенергетика”:
1. 014 Середня освіта – 4066;
2. 122 Комп'ютерні науки – 1691;
3. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 1266;
4. 035 Філологія – 1151;
5. 192 Будівництво та цивільна інженерія – 1045;
6. 123 Комп’ютерна інженерія – 1007;
7. 081 Право – 1006;
8. 201 Агрономія – 930;
9. 051 Економіка – 896;
10. 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – 864.
У Міністерстві освіти та науки нагадали , що 19 вересня відбудеться спеціально організована сесія ЄВІ, що проводиться за рахунок коштів фізичних осіб для вступників, які зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ, але бажають повторно скласти ЄВІ (включаючи тих, хто не склав ЄВІ); або не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ.
Пункти тестування для проведення спеціально організованої сесії ЄВІ створені в усіх обласних центрах (окрім м. Донецьк і м. Луганськ), а також у м. Сєвєродонецьк і м. Слов’янськ. Кількість зареєстрованих на спецсесію 8096 осіб.
Як повідомляв Укрінформ, на бюджетну форму навчання на бакалавра та молодшого бакалавра за результатами вступної кампанії до університетів зараховано майже 52 тис. вступників.