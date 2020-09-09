До українських вишів зараховані майже 1,5 тисячі абітурієнтів з ОРДЛО

До вищих навчальних закладів України зараховані майже півтори тисячі абітурієнтів із тимчасово окупованих територій.

Про це у програмі "Насправді: Донбас" на телеканалі "ДІМ" повідомила Інна Голованчук, заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За її словами, вступна кампанія для них триватиме до 23 жовтня.

"Під час вступної кампанії головним викликом було допомогти абітурієнтам виїхати на територію вільної України, всупереч численним перешкодам, брехні і погрозам з боку окупантів", - повідомила Голованчук.

Як повідомляв Укрінформ, для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей вступ до українських вишів продовжено до 23 жовтня.

Згідно програмі Президента України, у 2020 році абітурієнти з тимчасово окупованих територій Донбасу вступають до українських вишів без ЗНО. Всього вони можуть вступити до 150 університетів, які знаходяться у віданні Міністерства освіти і науки, Міністерства культури і інформаційної політики, а також у три виші системи МВС.

В Україні з 1 серпня стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів.