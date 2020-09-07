На бакалаврат цьогоріч зарахували понад 51 тисячу вступників - список вишів

До закладів вищої освіти на бакалаврат вступило понад 51 тисяча осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

"Завершився ще один з етапів вступної кампанії 2020 – зарахування вступників бакалаврського та молодшого бакалаврського рівня на основі повної загальної середньої освіти на навчання за державний кошт. Заклади вищої освіти оприлюднюють накази про зарахування на навчання бюджетників. Кількість зарахованих на ОС “Бакалавр” становить 51 тис. 377 осіб та 425 – ОС “Молодший бакалавр”", - йдеться у повідомленні.

У рейтингу ЗВО за кількістю зарахованих на бюджет:

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” – 3748;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 2986;

Національний університет “Львівська політехніка” – 2297;

Львівський національний університет імені Івана Франка – 2108;

Національний авіаційний університет – 1186;

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 1159;

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” – 1120;

Харківський національний університет радіоелектроніки – 968;

Національний університет біоресурсів і природокористування України – 911;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 810.

У Міністерстві наголосили, що вступники, які мають пільги та претендують на переведення на бюджет, повинні надати до ЗВО підтверджуючі документи до 11 вересня, а саме переведення відбудеться до 15 вересня.

Станом на 7 вересня 2020 року кількість вступників, зарахованих за пільгами, становить 4 тис. 722 особи. В електронному кабінеті вступників, які виконали всі вимоги щодо подання оригіналів документів до закладів вищої освіти, статус заяви змінився на “Включено до наказу”.

Зарахування на контракт триватиме до 30 вересня, терміни визначені в Правилах прийому ЗВО.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 серпня триває вступна кампанія у заклади вищої освіти.