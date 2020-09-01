Вступ-2020: на бюджет у магістратуру проходять понад тисяча майбутніх правників

Понад 1000 осіб отримали рекомендації до зарахування в магістратуру на правові спеціальності на бюджет.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

"Сьогодні, 1 вересня, 1172 вступники до магістратури за спеціальностями “Право” та “Міжнародне право” отримали рекомендації до зарахування на бюджет. Списки оприлюднять приймальні комісії вишів, яким вже надійшла відповідна інформація в ЄДЕБО, а також вступники, які отримали рекомендацію до зарахування на бюджет, можуть побачити відповідний статус заяви у своїх електронних кабінетах", - йдеться у повідомленні.

Вступники мають виконати вимоги до зарахування та подати документи у виші до 18:00 6 вересня, а зарахування на бюджет відбудеться 11 вересня.

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Загалом, за даними МОН у 2020 році на “ЗНО в магістратуру” для вступу на “Право” та “Міжнародне право” зареєструвалися понад 17,5 тис. осіб. Під час основної сесії участь у тестуванні взяли трохи понад 15 тисяч осіб, з яких майже 71% успішно пройшли єдине фахове вступне випробування.