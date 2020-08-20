Вступну кампанію для абітурієнтів із ТОТ продовжили до жовтня

Цього року для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій українські виші пропонують спрощену процедуру вступу, а подачу документів продовжили до кінця жовтня.

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомила начальниця головного управління вищої освіти Міністерства науки і освіти України Світлана Кретович.

«Абітурієнт має зв’язатися будь-яким зручним для нього засобом зв’язку з освітнім центром навчального закладу, який він обрав, зробити певний запит, що він хоче вступати саме туди, отримати від освітнього центру електронними засобами зв'язку так зване запрошення, і це запрошення дає можливість навіть не проходити самоізоляцію, і в освітньому центрі проходити процедуру спрощеного вступу», - розповіла Кретович.

Вона також наголосила, що цього року через коронавірус передбачено можливість абітурієнтам з ТОТ отримати бюджетне місце в межах квоти 2 і після 20 серпня. Освітні центри цього року працюватимуть до 23 жовтня.

«Діти, які доїжджатимуть до освітніх центрів після 20 серпня, їх зараховуватимуть на контракт і потім шляхом переведення будуть зараховувати на місця державного замовлення в межах тієї квоти, за кожною спеціальністю в кожному навчальному закладі. Там чекають абітурієнтів з тимчасово окупованих територій на ті спеціальності, де квота 2 ще не вичерпана», - зазначила Кретович.

Водночас, за її словами, спрощена процедура вступу стосується не лише абітурієнтів з ТОТ, але й тих, які проживають на лінії зіткнення. Причому прізвища вступників цих двох категорій будуть зашифровані з метою їхньої безпеки.

«Не тільки абітурієнти з тимчасово окупованих територій мають можливість вступати через освітні центри, а також діти, які проживають і отримали повну загальну середню освіту на лінії зіткнення. Важливий момент, що всі прізвища вступників шифруються, таким чином ми намагаємося забезпечити безпеку для родин, які швидше за все залишилися на тимчасово окупованих територіях», - сказала представниця Міносвіти.

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Вона зазначила, що процедура спрощеного вступу стосується лише тих абітурієнтів, які здобули повну загальну середню освіту після 2014 року на окупованих територіях і на лінії зіткнення, а також тих, які здобували її дистанційно, проживаючи на ТОТ.

Кретович нагадала, що квота 2 для абітурієнтів з ТОТ передбачає від 10% до 20% від загального державного замовлення. Після 20 серпня ця квота потрапляє у загальний конкурс із подальшим її переведенням у держзамовлення в межах цієї квоти, а за потреби квоту збільшуватимуть. На сьогодні квота 2 становить майже 13 тисяч місць у вишах країни.