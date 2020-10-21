З 2021 року в австралійському Університеті Монаша не буде предметів з україністики - СУОА

Через наслідки пандемії коронавірусу у світі Університет ім. Монаша в австралійському місті Мельнбурн, штат Вікторія, скоротив велику кількість посад та навчальних програм, у тому числі й курси з україністики.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Союз українських організацій в Австралії (СУОА).

Як зазначається, у зв’язку з даною ситуацією, в Університеті ім. Монаша з 2021 року не буде предметів з україністики.

Водночас зазначається, що навчальний заклад не скасував Центр українських студій ім. Миколи Зерова, який базується в Університеті ім. Монаша у Мельбурні.

«Гроші, що їх жертвували члени української спільноти на підтримку наукової посади з україністики у Вікторії, знаходяться в Допомоговому Фонді Українознавчих Студій (ДоФУСі) Української Громади Вікторії, не у віданні Університету ім. Монаша. Це стосується, зокрема, меценатського дару в сумі 1,52 мільйона доларів Віктора Рудевича ОАМ та Марії Рудевич», - зазначається у повідомленні СУОА.

Комітет ДоФУСу, разом з головою УГВ Славком Когутом та співголовою СУОА Стефаном Романівим, розглядає вид університетської програми, яку ДоФУС повинен підтримувати своїми ресурсами. Також розглядається питання про інші університети, де міг би бути розташований Центр україністики ім. Зерова, хоч не виключається можливості нової домовленості з Монашем, наголосили в СУОА.

Як відомо, з 1983 року українська спільнота Вікторії надавала основну частину фінансування наукової посади, дослідної діяльності та програми з мови й культури в Університеті ім. Монаша. Програма, від 2004 року під назвою Центр україністики ім. Миколи Зерова, здобула міжнародне визнання за її дослідження й публікації в галузях українського літературознавства й культурології. Члени програми були керівниками успішно завершених дисертацій з україністики. Програма в час свого найбільшого розвитку пропонувала три роки навчання для двох когорт студентів: початківців та студентів з попереднім знанням мови, а теж четвертий, спеціалізований, рік (Honours).

Університет ім. Монаша це – найбільший австралійський державний університет. В ньому навчається близько 55 тис. студентів. Загальна вартість інвестицій та дотацій в університет складає $1,17 млрд.

Університет Монаша був заснований 30 травня 1958 року на підставі закону Парламенту штату Вікторія.

Університет названо на честь видатного австралійського генерала сера Джона Монаша. Девіз університету: «Ancora imparo» (Продовжую навчатись – італ., вислів належить Мікеланджело).

Університет має вісім загальних кампусів: шість у штаті Вікторія, один у Малайзії та один у ПАР. Університет також має центр в Прато (Італія).

Університет Монаш входить до престижної «Групи восьми» (група найбільш інтенсивних дослідних університетів Австралії).



Фото: Monash University/Facebook