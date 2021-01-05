Для абітурієнтів з окупованого Криму стартувала реєстрація на пробне ЗНО

Реєстрацію на пробне ЗНО-2021, яка стартувала в Україні 5 січня, абітурієнти з Криму і Севастополя можуть здійснити на сайті Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Про це з посиланням на Представництво Президента України в АР Крим повідомляє Кримська правозахисна група в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Сьогодні, 5 січня 2021 року, розпочинається реєстрація на пробне ЗНО-2021, яка триватиме упродовж 5-19 січня 2021 року. Для абітурієнтів з АР Крим та міста Севастополь зареєструватися можна буде на сайті Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти», - йдеться в повідомленні.

За даними КПГ, вартість пробного ЗНО для учасників з АР Крим та міста Севастополь 225 гривень.

Правозахисники нагадують, що абітурієнти з тимчасово окупованих територій можуть скористатися спрощеною процедурою вступу до вищих навчальних закладів на території України та потрапити до навчання в український університет без складання ЗНО.

У повідомленні уточнюються перелік навчальних закладів для вступу абітурієнтів з Криму та Севастополя, контакти для консультацій, а також повідомляється про особливості організації ЗНО-2021 з урахуванням епідситуації.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні сьогодні, 5 січня, розпочалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яка триватиме до 19 січня 2021 року.

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У 2021 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, української мови і літератури, історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов відбудеться 10 квітня.

З огляду на епідеміологічні загрози у 2021 році кожний учасник / кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.

Основна сесія ЗНО у 2021 році триватиме з 21 травня по 16 липня 2021 року. Реєстрація на ЗНО розпочнеться з 1 лютого 2021 року. Також Міністерство освіти та науки розглядає чотири сценарії проведення ЗНО в наступному році, модель проведення ЗНО буде залежати від епідеміологічної ситуації.