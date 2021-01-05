Раді пропонують призначити стипендії відмінникам ЗНО

У парламенті пропонують виплачувати іменні стипендії Верховної Ради України учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищий результат (200 балів з будь-якого предмету) і вступили до вітчизняних вишів.

Як передає Укрінформ, відповідний проєкт постанови №4563 опублікований на сайті Верховної Ради.

Проєктом, серед авторів якого перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, пропонується визначити, що іменні стипендії Верховної Ради будуть виплачуватись учасникам ЗНО, які отримали максимальний бал і вступили до вітчизняних вищих навчальних закладів.

«Розмір стипендії становитиме один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня року, у якому призначається стипендія. Так держава буде підтримувати тих, хто найкраще склав тест та обрав український заклад вищої освіти», — наголосив Стефанчук.

Як ідеться у пояснювальній записці до проєкту, у 2020 році в Україні найвищий результат ЗНО отримали 455 учасників тестування. Це представники різних регіонів, що свідчить про якісну освіту в різних куточках України. Найбільша кількість учнів, що склали тести на 200 балів, у Києві — 108, у Львівській області — 64, у Дніпропетровській області — 36, у Харківській області — 32.

Згідно з проєктом, пропонується заснувати 500 іменних стипендій. Їх будуть виплачувати протягом року з часу призначення. Фінансування буде здійснюватися в межах бюджетних видатків, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на відповідний рік.

Кабінет Міністрів, в разі ухвалення постанови, повинен щорічно під час підготовки проєкту закону про державний бюджет України передбачати кошти загального фонду державного бюджету за відповідними бюджетними програмами, необхідні для виплати стипендій.

Як повідомлялося, іменні стипендії Верховної Ради для студентів вишів та коледжів і технікумів існують з 1996 року.