Шкарлет обіцяє новації зі стипендіями: «Студентство має бути задоволеним»

Міністерство освіти і науки разом з Міністерством фінансів опрацьовують нові можливості стипендіального забезпечення, зокрема преміювання студентів.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час робочого візиту на Полтавщину, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу МОН.

«Нещодавно міністерство запропонувало зміни щодо розширення можливостей стипендіального забезпечення, зокрема преміювання студентів, збільшення кола стипендіантів. І коли ми опрацюємо це питання з Мінфіном, вийдемо на конструктив щодо студентів, та в найближчому майбутньому зміни запрацюють - студентство має бути задоволеним», - зазначив Шкарлет.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 9 грудня призначив академічні стипендії 96 найбільш обдарованим студентам закладів вищої освіти у 2020/2021 навчальному році.