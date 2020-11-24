Шкарлет обіцяє, що зарплата освітян зросте двічі за рік

З січня 2021 року зарплати працівників бюджетної сфери, в тому числі працівників освіти, збільшаться на 20%, а з липня 2021 року - ще на 8,3%.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки, про це заявив т.в.о міністра освіти та науки Сергій Шкарлет.

«У проєкті Державного бюджету України на 2021 рік вказано, що посадові оклади працівників за Єдиною тарифною сіткою збільшуватимуться двічі: з 1 січня та з 1 липня. Отже, із січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, в тому числі галузі освіти і науки, збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%. Це збалансований і фінансово забезпечений проєкт бюджету. Тобто кошти на таке збільшення посадових окладів і заробітних плат на 2021 рік передбачені. Працюємо над тим, щоб знайти можливість додатково збільшувати зарплати освітян», – наголосив Шкарлет.

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Так, як повідомили в МОН, після схвалення урядом Верховна Рада в першому читанні вже розглянула проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», яким передбачено на галузь освіти 173,8 млрд гривень, що порівняно з державним бюджетом на 2020 рік більше на 34 млрд гривень.

У МОН нагадали, що з 23 листопада на позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення про зупинення до 31 грудня 2021 року дії постанови Кабінету Міністрів від 10.07.2019 р. № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки» та зазначили, що рішення уряду Володимира Гройсмана, ухвалене в липні 2019 року, не було підкріплене наявністю коштів у бюджеті.

Я зазначається на сайті МОН, рішення, ухвалене 10 липня 2019 року та підписане Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом в останні дні діяльності його уряду, мало лише популістський характер і не було підкріплене наявністю коштів у бюджеті. Так за розрахунками МОН, на реалізацію постанови уряду від 10.07.2019 № 822 необхідно додатково щонайменше 50 млрд грн із бюджетів різних рівнів.

Водночас у міністерстві звернули увагу на те, що відтермінування постанови КМУ №822 не передбачає змін в умовах оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, що діють сьогодні, а саме: встановлення доплат, надбавок, підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати). Так, за повідомленням МОН, цьогоріч було знайдено можливість збільшити посадові оклади всіх працівників бюджетної сфери, зокрема педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, із 1 вересня 2020 року на 5,8%.