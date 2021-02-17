Каштру: «Шахтарю» потрібно максимально підготуватися

Португалець особисто бачив три матчі команди з Ізраїлю.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру висловився про майбутній матч з «Маккабі Тель-Авів» в 1/16 фіналу Ліги Європи. Португалець розповів про сильні сторони суперника і відзначив, що команда з Ізраїлю вміє тримати м'яч і домінувати в грі, повідомляється на офіційному сайті «Шахтаря», передає Укрінформ.

«Найчастіше наш аналітичний департамент переглядає 6-7 поєдинків суперника. Особисто я бачив 3 матчі «Маккабі» повністю. Абсолютно всі наші суперники в єврокубках дуже складні і добре організовані. Маккабі» не йде далеко від цього. З тих пір як Патрік фон Ліувен очолив команду, вона чудово себе показує, в останніх 7 поєдинках домоглася 6 перемог і лише раз зіграла внічию. Противник діє по тактичній схемі 4-2-3-1», - сказав Луїш Каштру.

«Ні в якому разі погода не вплине ні на один з клубів. Обидва люблять володіти м'ячем і домінувати, перетягувати ковдру на себе. Якщо це є в ДНК, то може йти дощ, світити сонце, жахливий холод або сильна спека - ця цінність ніколи не покине душу самої команди. Думаю, «Шахтар» і «Маккабі» демонструватимуть завтра саме такий футбол: створювати моменти, коли є можливість, домінуючи при цьому завдяки триманню м'яча. Обидві команди будуть дуже збалансовані», - додав головний тренер «Шахтаря».

Нагадаємо, «Шахтар» зіграє проти «Маккабі Тель-Авів» в Ізраїлі 18 лютого. Початок - о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться в Києві 25 лютого.

Фото: shakhtar.com.