Прогноз на матч Ліги Європи «Маккабі» - «Шахтар»

На чемпіона України чекає непросте випробування у Тель-Авіві.

В четвер, 18 лютого, «Шахтар» розпочне свій шлях у плей-офф Ліги Європи. На стадії 1/16 фіналу «гірники» зустрінуться з «Маккабі» (Тель-Авів), командою, яка посіла друге місце в групі I, поступившись лише одного разу у виїзному матчі з «Вільяреалом». За оцінками аналітиків Parimatch, основним претендентом на перемогу зараз є «Шахтар», який має 53% на перемогу.

Але ні в якому разі не слід недооцінювати суперника, адже ізраїльтяни не мали зимової паузи, а матчі у внутрішньому чемпіонаті вони почали грати ще 4 січня. У новому році «Маккабі» провів 8 офіційних зустрічей, в яких здобув 7 перемог і одного разу зіграв внічию. Завдяки цьому команда наразі лідирує у чемпіонаті Ізраїлю. «Маккабі» має 14-матчеву безпрограшну серію у всіх турнірах та набрав непогані оберти цього сезону.

«Шахтар» натомість нещодавно повернувся з турецького збору та зіграв лише одну офіційну зустріч в УПЛ. Команда Луїша Каштру не зуміла обіграти «Колос» (0:0). Але у цій втраті очок можна звинуватити погодніу мови, за яких відбувалась ця зустріч. Матч з «Маккабі» пройде у більш комфортних умовах. На зборах «Шахтар» поступився лише одного разу, але в інших матчах не відзначався високою результативністю.

Попри всі вищезгадані футбольні та навколофутбольні фактори, безумовним претендентом на перемогу залишається саме «Шахтар». Після минулорічного виступу перед тренерським штабом та командою стоїть задача поліпшити результат попереднього сезону Ліги Європи та дістатися до фіналу, в місті Гданськ.

До речі, цікавий факт, лише у цій парі зійдуться чинні чемпіони своїх країн. Нагадаємо також, що «Маккабі» раніше чотири рази грав проти української команди (у всіх випадках це було «Динамо») і жодного разу не вигравав (2 поразки та 2 нічиї).

Тож вмикайте футбол у четвер, 18 лютого о 22:00 та спостерігайте за початком виступів «Шахтаря» у плей-офф Ліги Європи УЄФА.