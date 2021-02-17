До матчу з «Маккабі» готуються 23 футболісти «Шахтаря»

У четвер, 18 лютого, на стадіоні «Блумфілд» відбудеться перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Маккабі" (Тель-Авів) - "Шахтар" (Донецьк).

Сьогоднішній переліт "гірників" із Борисполя до Тель-Авіва зайняв три години. Наставник "Шахтаря" Луїш Каштру взяв із собою 23-х футболістів, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Склад "Шахтаря":

воротарі - Андрій П'ятов, Євген Гриценко, Анатолій Трубін;

захисники - Додо, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Віктор Корнієнко, Микола Матвієнко, Вітао, Валерій Бондар;

півзахисники - Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Алан Патрік, Майкон, Сергій Болбат, Георгій Судаков, Євген Коноплянка, Фернандо;

нападник - Жуніор Мораес.

Після прибуття до Тель-Авіва "помаранчево-чорні" розмістилися в готелі. Увечері Луїш Каштру і Манор Соломон дадуть відповіді на запитання журналістів на традиційній передматчевій прес-конференції, о 18.00 команда проведе тренування.

Фото: shakhtar.com.