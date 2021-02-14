Букмекери дали прогноз на матчі «Динамо» і «Шахтаря» в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА

У плей-офф Ліги Європи УЄФА у четвер, 18 лютого, пройдуть перші поєдинки 1/16 фіналу.

Футболісти київського «Динамо» на столичному НСК «Олімпійський» прийматимуть бельгійський «Брюгге», а донецький «Шахтар» на «Блумфілді» в Тель-Авіві зустрінеться з чемпіоном Ізраїлю "Маккабі", передає Укрінформ.

Букмекери вважають шанси киян і бельгійців практично рівними, а «Шахтар» є фаворитом майбутнього матчу в Тель-Авіві.

Відома австрійська букмекерська компанія bwin, зокрема, оцінює успіх «Динамо» коефіцієнтом 2,60, нічию - 3,40, перемогу «Брюгге» - 2,55.

Шанси «Шахтаря» обіграти «Маккабі» - 1,80, нічия - 3,40, поразка «гірників» - 4,50.

Відзначимо, що зустріч «Динамо» - «Брюгге» розпочнеться о 19.55, поєдинок «Маккабі» - «Шахтар» - о 22.00 за київським часом.

Матчі у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА відбудуться 25 лютого.