Букмекери відкрили прийом ставок на вихід «Динамо» і «Шахтаря» до 1/8 фіналу Ліги Європи

Букмекерські контори оголосили свої котирування для пар 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Як повідомляє Dynamo.kiev.ua, у двоматчовому протистоянні футболістів київського «Динамо» і «Брюгге» букмекери вважають фаворитом бельгійський клуб, передає Укрінформ.

Так, ставки на те, що за підсумками двох матчів до 1/8 фіналу Ліги Європи вийде «Брюгге», зараз приймаються з коефіцієнтом 1.63, в той час як котирування на успіх «Динамо» - 2.30.

А ось у парі «Маккабі» (Тель-Авів) - «Шахтар» (Донецьк) букмекери безумовним фаворитом бачать українську команду: ставки на її вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи приймаються з коефіцієнтом 1.27, а котирування на успіх ізраїльтян - 3.80.

Нагадаємо, перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 18 лютого, матчі у відповідь пройдуть 25 лютого.