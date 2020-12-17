«Шахтар» заробив у нинішній Лізі чемпіонів УЄФА €43 мільйони

За участь у Лізі чемпіонів сезону-2020/2021 донецький футбольний клуб "Шахтар" заробив 43 мільйони євро.

З них 14,7 млн ​​склала фіксована виплата за участь, повідомляє Zbirna.com.

20,29 млн євро "гірники" матимуть за свій рейтинг УЄФА (за 10 років). 7,88 млн донеччани отримають за набрані очки і вихід до 1/16 фіналу Ліги Європи.

Київське "Динамо" заробило 35 млн євро (ті ж 14,7 млн ​​фіксованої виплати за участь, 16 млн - за ретинг та 4 млн на набрані бали та путівку до 1/16 фіналу ЛЄ).

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Обидва українські клуби також отримають по 0,2 млн євро з маркетенгового пулу турніру.

Фото: shakhtar.com.