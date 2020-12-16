France Football визнав Колліну найкращим футбольним арбітром в історії

Авторитетне видання France Football назвало італійця П'єрлуїджі Колліну найкращим футбольним арбітром в історії.

Як інформує Goal.com, Колліна в якості рефері судив фінали чемпіонату світу-2002, Ліги чемпіонів-1998/99 і Кубка УЄФА-2003/04. Він шість разів визнавався кращим суддею світу за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS), перш ніж закінчити кар'єру в 2005-му році, передає Укрінформ.

З 2010-го по 2012-й Колліна працював куратором системи суддівства в Федерації футболу України, а з 2016-го очолює департамент суддівства Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Примітно, що в першу десятку увійшов лише один діючий арбітр. І це - француженка Стефані Фраппар, яка нещодавно дебютувала в Лізі чемпіонів УЄФА на матчі "Ювентус" (Турин) - "Динамо" (Київ).

До топ-10 кращих арбітрів всіх часів також увійшли Кен Астон (Англія), Мішель Вотро (Франція), Маркус Мерк (Німеччина), Чарльз Корвер (Голландія), Майк Дін (Англія), Ян Фут (Шотландія), Алі Бін Нассер (Туніс) і Говард Вебб (Англія).

Фото: ФІФА.