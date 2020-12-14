Роналду, Мессі і Марадона в збірній усіх часів France Football

Роналду, Мессі і Марадона в збірній усіх часів France Football

Укрінформ
В збірній також Яшин, Беккенбауер, Пеле і Роналдо.

Стала відома символічна збірна усіх часів за версією France Football. З діючих футболістів до складу включили лише двох гравців - нападника «Ювентуса» Кріштіану Роналду і форварда «Барселони» Ліонеля Мессі.

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Символічна збірна світу France Football

Воротар: Лев Яшин (СРСР, «Динамо» Москва).

Захисники: Кафу (Бразилія, «Мілан»); Франц Беккенбауер (ФРН, «Баварія»); Паоло Мальдіні (Італія, «Мілан»).

Півзахисники: Хаві (Іспанія, «Барселона»); Лотар Маттеус (Німеччина, «Баварія»); Дієго Марадона (Аргентина, «Наполі»); Пеле (Бразилія, «Сантос»).

Нападники: Кріштіану Роналду (Португалія, «Ювентус»); Роналдо (Бразилія, «Реал»); Ліонель Мессі (Аргентина, «Барселона»).

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Склад команди підбирали 140 спортивних журналістів, які входять в журі конкурсу «Золотий м'яч». Ігровою схемою обрали 3-4-3.

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