Роналду, Мессі і Марадона в збірній усіх часів France Football

В збірній також Яшин, Беккенбауер, Пеле і Роналдо.

Стала відома символічна збірна усіх часів за версією France Football. З діючих футболістів до складу включили лише двох гравців - нападника «Ювентуса» Кріштіану Роналду і форварда «Барселони» Ліонеля Мессі. Читайте також: Мессі, Роналду і Левандовський - у шортлисті на найкращого футболіста року за версією ФІФА Символічна збірна світу France Football Воротар: Лев Яшин (СРСР, «Динамо» Москва). Захисники: Кафу (Бразилія, «Мілан»); Франц Беккенбауер (ФРН, «Баварія»); Паоло Мальдіні (Італія, «Мілан»). Півзахисники: Хаві (Іспанія, «Барселона»); Лотар Маттеус (Німеччина, «Баварія»); Дієго Марадона (Аргентина, «Наполі»); Пеле (Бразилія, «Сантос»). Нападники: Кріштіану Роналду (Португалія, «Ювентус»); Роналдо (Бразилія, «Реал»); Ліонель Мессі (Аргентина, «Барселона»). Читайте також: Роналду і Мессі увійшли до збірної кращих футболістів 2020 року за версією IFFHS Склад команди підбирали 140 спортивних журналістів, які входять в журі конкурсу «Золотий м'яч». Ігровою схемою обрали 3-4-3.