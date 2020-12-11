Мессі, Роналду і Левандовський - у шортлисті на найкращого футболіста року за версією ФІФА
На нагороду кращому футболісту номіновані аргентинець Ліонель Месії ("Барселона"), португалець Кріштіану Роналду ("Ювентус") і поляк Роберт Левандовський ("Баварія"), передає Укрінформ.
На звання кращої футболістки року претендують англійка Люсі Бронз ("Манчестер Сіті"), данка Пернілла Хардер ("Челсі") і француженка Венді Ренар ("Ліон").
За приз кращому голкіперу серед чоловіків позмагаються бразилець Аліссон ("Ліверпуль"), німець Мануель Ноєр ("Баварія") і словенець Ян Облак ("Атлетико"). В аналогічній категорії серед жінок в трійку фіналістів потрапили француженка Сара Буадді ("Ліон"), чилійка Крістіана Ендлер ("Парі Сен-Жермен") і американка Алісса Ніхер ("Чикаго").
На нагороду кращому тренеру номіновані аргентинець Марсело Б'єлса ("Лідс") і німці Ханс-Дітер Флік ("Баварія") і Юрген Клопп ("Ліверпуль"). Серед наставників жіночих команд на аналогічну нагороду претендують англійка Емма Хейс ("Челсі"), француз Жан-Люк Вассер ("Ліон") і голландка ріна Вігман (збірна Нідерландів).
На премію Пушкаша за кращий гол 2020 року номіновані м'ячі уругвайця Джорджіана де Арраскаети, південнокорейця Сон Хин Міна і уругвайця Луїса Суареса.
Церемонія нагородження пройде в онлайн-форматі 17 грудня.
На фото: Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі. (Getty Images).