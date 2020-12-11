Мессі, Роналду і Левандовський - у шортлисті на найкращого футболіста року за версією ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) представила шортлист номінантів на премію The Best за підсумками 2020 року.

На нагороду кращому футболісту номіновані аргентинець Ліонель Месії ("Барселона"), португалець Кріштіану Роналду ("Ювентус") і поляк Роберт Левандовський ("Баварія"), передає Укрінформ.

На звання кращої футболістки року претендують англійка Люсі Бронз ("Манчестер Сіті"), данка Пернілла Хардер ("Челсі") і француженка Венді Ренар ("Ліон").

За приз кращому голкіперу серед чоловіків позмагаються бразилець Аліссон ("Ліверпуль"), німець Мануель Ноєр ("Баварія") і словенець Ян Облак ("Атлетико"). В аналогічній категорії серед жінок в трійку фіналістів потрапили француженка Сара Буадді ("Ліон"), чилійка Крістіана Ендлер ("Парі Сен-Жермен") і американка Алісса Ніхер ("Чикаго").

На нагороду кращому тренеру номіновані аргентинець Марсело Б'єлса ("Лідс") і німці Ханс-Дітер Флік ("Баварія") і Юрген Клопп ("Ліверпуль"). Серед наставників жіночих команд на аналогічну нагороду претендують англійка Емма Хейс ("Челсі"), француз Жан-Люк Вассер ("Ліон") і голландка ріна Вігман (збірна Нідерландів).

На премію Пушкаша за кращий гол 2020 року номіновані м'ячі уругвайця Джорджіана де Арраскаети, південнокорейця Сон Хин Міна і уругвайця Луїса Суареса.

Церемонія нагородження пройде в онлайн-форматі 17 грудня.

На фото: Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі. (Getty Images).