Відставання від Австрії і Шотландії збільшилось.

За підсумками останнього в 2020 році єврокубкового тижня Україна зберегла 12-е місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА, повідомляє SportArena.

Очки Україні принесли «Динамо» і «Шахтар». Кияни у вівторок перемогли «Ференцварош» (1:0), а «гірники» днем ​​пізніше зіграли внічию з «Інтером» (0:0). «Зоря» в останньому матчі групового раунду Ліги Європи програла «Бразі» (0:2).

Відрив від України (31,700 бала) в таблиці коефіцієнтів збільшили Австрія (35,825) і Шотландія (32,125). У той же час сама Україна збільшила відрив від Туреччини (30,100).

Всі турецькі команди вилетіли з єврокубків, від Австрії залишилося дві команди в плей-офф Ліги Європи, від Шотландії - одна.

«Динамо» і «Шахтар» вилетіли з Ліги чемпіонів, але продовжать виступи в Лізі Європи. Лідери українського футболу дізнаються своїх суперників по 1/16 фіналу в понеділок, 14 грудня. «Зоря» припинила виступи в єврокубках.