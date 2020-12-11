Стали відомі можливі суперники «Шахтаря» і «Динамо» в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА

У другому за рангом єврокубковому турнірі футбольних клубів континенту наступає вирішальна фаза плей-офф - на вибування.

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, яке відбудеться 14 грудня, визначить суперників і для двох українських команд - донецького "Шахтаря" та київського "Динамо", передає Укрінформ.

"Шахтарю", який буде "сіяним", можуть дістатися "Зальцбург" (Австрія), "Олімпіакос" (Греція), "Янг Бойз" (Швейцарія), "Мольде" (Норвегія), "Славія" (Прага, Чехія), "Бенфіка" (Португалія), "Гранада" (Іспанія), "Реал Сосьедад" (Іспанія), "Брага" (Португалія), "Лілль" (Франція), "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль), "Антверпен" (Бельгія), "Вольфсберг" (Австрія), "Црвена Звезда" (Сербія).

Серед можливих суперників "Динамо" - "Манчестер Юнайнтед" (Англія), "Рома" (Італія), "Арсенал" (Англія), "Аякс" (Голландія), "Брюгге" (Бельгія), "Вільярреал" (Іспанія), "Динамо" (Загреб, Хорватія), "Гоффенгайм" (Німеччина), "Баєр" (Німеччина), "Рейнджерс" (Шотландія), ПСВ "Ейндховен" (Голландія), "Наполі" (Італія), "Лестер" (Англія), "Мілан" (Італія), "Тоттенгэм" (Англія).

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА пройдуть у лютому 2021 року.