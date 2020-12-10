«Зоря» програла «Бразі» і завершила виступ у Лізі Європи УЄФА

Футболісти луганської «Зорі» провели заключний матч у єврокубковому сезоні-2020/21.

У шостому турі групового етапу Ліги Європи УЄФА команда Віктора Скрипника на виїзді з рахунком 0:2 поступилася португальській «Бразі», посівши у підсумку третє місце у квартеті G, передає Укрінформ.

Авторами голів на Муніципальному стадіоні Браги стали Абу-Ханна (61 хвилина - автогол), Рікарду Орта (68).

Це був останній у нинішньому розіграші поєдинок «Зорі», яка достроково втратила шанси на вихід до 1/16 фіналу Ліги Європи,

В іншому матчі групи G англійський «Лестер» вдома завдав поразки грецькому АЕКу - .2:0

Підсумкове турнірне становище: «Лестер» - 13 очок, «Брага» - 13, «Зоря» - 6, АЕК - 3.

«Лестер» і «Брага» вийшли у плей-офф Ліги Європи, де також виступлять донецький «Шахтар» та київське «Динамо».

Жеребкування відбудеться 14 грудня.